Костомаров опубликовал видео тренировки после протезирования ног

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду 46-летний Роман Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется на велотренажере. На кадрах показаны протезы на обеих ногах спортсмена. Руки на кадрах не видны.

«Ох уж не просто это все. Ни морально, ни физически, мягко говоря. Но едем дальше. Впереди самое сложное — сука-жизнь, хоть она и не была простой»,— говорится в подписи Романа Костомарова к опубликованному в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена) видеоролику.

По информации Telegram-канала «112», спортсмена не планируют выписывать из московской клиники «Коммунарка», в которой он проходит лечение, пока его эмоциональное состояние не стабилизируется. Как сообщил «112», сейчас Роману Костомарову сделали временные протезы, но врачи уже заказали индивидуальные и современные.

10 января сообщалось, что господин Костомаров был госпитализирован с пневмонией. В феврале СМИ начали писать о том, что ему проводят ампутации. Тогда же в «Коммунарке» сообщили об улучшении состояния Романа Костомарова. Затем СМИ писали о его проблеме с сосудами головного мозга, втором инсульте и о медикаментозном сне.

8 мая господин Костомаров опубликовал первый после госпитализации в январе пост в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). О том, что конкретно происходит с его здоровьем, господин Костомаров не сообщил, отметив лишь, что попал в «сложнейшую ситуацию», а врачи «вытащили его с того света». Пост Роман Костомаров сопроводил фотографией выше груди в темно-серой толстовке с надписью: «Без комментариев». 20 мая «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник сообщил, что Романа Костомарова выпишут из «Коммунарки» в конце мая, если последний этап лечения пройдет по плану

Эрдни Кагалтынов