Запас красоты

Рынок косметологии, как и многие другие сферы бизнеса, прошел в 2022 году проверку на прочность. Мелкие игроки ослабли или прекратили деятельность, сильные — укрепили позиции и стали более востребованными. В этом году клиники ожидают увеличения количества услуг и рост своих доходов, несмотря на адаптацию к новым брендам и перестройку рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на все изменения, которые принесли события 2022 года, участники рынка косметологических услуг зафиксировали положительную динамику своих показателей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Несмотря на все изменения, которые принесли события 2022 года, участники рынка косметологических услуг зафиксировали положительную динамику своих показателей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прошлый год изменил рынок косметологии. На наличие популярных препаратов оказал влияние уход многих американских и европейских брендов из России. Потребовалось время на перестройку логистических цепочек, поставок препаратов и поиск альтернатив. Несмотря на все изменения, которые принесли события 2022 года, участники рынка косметологических услуг зафиксировали положительную динамику своих показателей.

«За прошлый год мы заметили не только рост количества повторных пациентов, но и привлечение большего количества первичных пациентов, чем в 2021 году»,— отмечает Екатерина Агапова, генеральный директор петербургской клиники эстетической медицины DEGA. По словам эксперта, весной и осенью 2022 года произошла «шоковая терапия», ставшая следствием того, что спрос на косметологические услуги ненадолго снижался. «Даже учитывая это, по итогам года увеличение количества повторных пациентов достигло 20%, а прирост по первичным пациентам — 10%»,— приводит данные госпожа Агапова.

Врач косметолог-дерматолог клиники Grandmed Дарья Лукина говорит, что количество пациентов в отделении косметологии в прошлом году сократилось на 2,5% по сравнению с 2021 годом, но выручка увеличилась на 9%.

В ЕМС (Европейский медицинский центр) также заметили небольшой спад спроса на косметологические услуги в начале прошлого года. «Это объяснимо: в кризисные моменты люди замирают, концентрируются на том, что делать дальше,— поясняет Яна Ходневич, ведущий врач-косметолог эстетической клиники ЕМС, член АНО «Национальное общества эстетической медицины».— Спад длился недолго, спрос быстро вернулся на докризисный уровень, и за 2022 год мы смогли расширить перечень косметологических услуг, а также увеличить количество компаний-партнеров».

С коллегой соглашается Роберт Айрапетян, врач-дерматовенеролог ЕМС: «В нашей клинике мы ощущаем сокращение спроса на косметологические услуги непосредственно в кризисные моменты. Но пауза длится недолго: те, кто привык следить за собой, быстро возвращаются».

Прошлогодние тенденции

Госпожа Ходневич думает, что 2022 год сделал врачей сильнее: в косметологии произошел толчок к изучению новых рынков, кризис подтолкнул к поиску достойных альтернатив привычным аппаратам и препаратам. «Тенденциями 2022 года можно назвать переориентирование рынка косметологических услуг и поиск новых партнеров»,— дает оценку эксперт.

Врач косметолог-дерматолог клиники Grandmed Ольга Головина считает заметным трендом прошлого года то, что аппаратные методики превалировали над инъекционными. «Это связано с тем, что люди экономят свое время. Большинство аппаратных процедур имеет небольшой реабилитационный период при достаточно высокой эффективности. Кроме того, в косметологию стало приходить больше мужчин»,— объясняет госпожа Головина.

По наблюдениям госпожи Агаповой, для более мелких игроков рынка были сложности в адаптации к изменениям, поэтому их позиции остались на прежнем уровне или ослабли. Сильные бренды клиник укрепили свои позиции. Эту точку зрения поддерживает господин Айрапетян, полагающий, что уход зарубежных компаний с российского рынка был наиболее заметен для среднего сегмента косметологических центров. «Многие стали ввозить препараты параллельным импортом или даже получать их нелегально»,— делится эксперт.

Текущие реалии

В клинике Grandmed в настоящее время делают ставку на аппаратные методы, считая, что они останутся в фаворитах. «Аппаратов много, они интересные, каждый клиент находит в аппаратной косметологии что-то свое, поэтому тенденция будет сохраняться»,— говорит косметолог-дерматолог Grandmed Елена Мамонтова.

Руководитель клиники DEGA полагает, что 2023 год станет определяющим для рынка в плане адаптации к замене одних брендов на другие: «Этот сценарий стартовал весной 2022 года, но его последствия стали ощутимы только в конце года, так как большинство клиник нарастило запасы препаратов для косметологии и начало поиск аналогов только летом прошлого года».

Яна Ходневич также прогнозирует, что в 2023 году продолжится перестройка рынка: на место ушедших компаний придут новые игроки. «Импортозамещение в этом году будет набирать обороты, к концу года ожидаем увеличение количества услуг и рост доходов на рынке косметологии»,— делится ожиданиями эксперт.

Красивое замещение

При этом госпожа Ходневич уточняет, что на рынке косметологических услуг России существуют замены достойного уровня. Этот факт подтверждает и госпожа Агапова, рассказавшая, что в ассортименте клиники DEGA выросла доля препаратов, произведенных в России. «Ранее такие препараты уже использовались, и они абсолютно ничем не уступают аналогам из США и Европы. Однако с уходом некоторых брендов их доля выросла,— поясняет эксперт.— Естественно, это привело к тому, что российские производители получили серьезный толчок к развитию благодаря увеличению закупок».

По признанию участников рынка, они не испытывают дефицит с импортными инъекционными препаратами. «У нас есть запас привычных препаратов для работы. Единственное, мы заменяем "Ботоксом" компании Allergan препараты "Диспорт" (IPSEN, Франция) и "Ксеомин" (Merz, Германия). Обслуживание оборудования происходит планово и без изменений»,— оценивает ситуацию врач косметолог-дерматолог, трихолог клиники Grandmed Ольга Акимова.

В EMC сообщили, что клиника провела анализ потенциальных угроз для косметологического рынка в 2021–2022 годах и сделала крупные закупки препаратов с хорошим сроком годности. «Именно поэтому первую волну ажиотажа после ввода санкций мы пережили спокойно,— констатирует Роберт Айрапетян.— Сейчас мы анализируем аналоги ушедших препаратов, для нас важна аккредитация FDA (Food and Drug Administration, США.— BG). На данный момент есть достойные замены и инъекционных, и косметологических препаратов».

Несмотря на то, что в России сервисные центры многих зарубежных производителей закрылись, работали в них российские инженеры, добавляет господин Айрапетян. «Качественные и надежные аппараты известных брендов зачастую нуждаются только в ежегодном сервисном обслуживании, за которым мы планируем обращаться к местным специалистам»,— резюмирует представитель ЕМС.

Александра Тен