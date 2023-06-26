В банкротящейся компании «Юг Сибири» сменился основной владелец

В компании «Юг Сибири», находящейся в процедуре банкротства, сменился основной собственник. Владельцем 74,99% в уставном капитале ООО стала предпринимательница Галина Михайлова. Изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 23 июня. Ранее этой долей владел предприниматель Сергей Кондратьев. Еще 25,01% остаются у кипрской компании Emeraldsun holdings limited. Также госпожа Михайлова стала бенефициаром в «Продэкс-Омск», ООО «Алтайзернокомплекс», ООО «Юг Сибири трейд». Все три также находятся в процедурах банкротства. Ранее 100% в этих компаниях принадлежали ООО «Юг Сибири».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Холдинг «Юг Сибири» до банкротства был крупным производителем растительного масла. Общая мощность по переработке подсолнечника трех его активов — двух маслоэкстракционных заводов в Алтайском крае и одного в Омской области — составляет 1450 т в сутки. «Продэкс-Омск» также может ежесуточно перерабатывать 390 т рапса. Головная компания холдинга — ООО «Юг Сибири» — признана банкротом в апреле 2019 года. Основной залоговый кредитор — Промсвязьбанк. Мощности маслоэкстракционных заводов в 2018 году были сданы в аренду санкт-петербургской ГК «Благо» (ТМ «Дары Кубани», «Благо» и др.).

Активы «Юга Сибири» ранее планировалось реализовать на торгах за 12,5 млрд руб., однако они были отменены в связи с необходимостью переоценки активов. Как пояснял «Ъ-Сибирь» конкурсный управляющий «Продэкс-Омск» Игорь Винярский, «подобного рода активы сейчас существенно выросли в цене».

Интерес к приобретению активов «ранее являли »Юга Сибири« ранее проявляли холдинг «Юг Руси», ГК «Благо», «Русагро» и др.

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Оксана Павлова