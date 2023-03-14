«Юг Руси» планирует приобрести омский маслоэкстракционный завод «Юга Сибири»

Ростовская компания «Финанс Юг Руси» обратилась в федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении основных производственных средств омского ООО «Продэкс-Омск». Основной актив омской компании – маслоэкстракционный завод. Ходатайство находится на рассмотрении, сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Финанс Юг Руси» принадлежит напрямую и через ООО «Система» основателю холдинга «Юг Руси» Сергею Кислову. Агропромышленная группа «Юг Руси» — крупный производитель бутилированного растительного масла (ТМ «Золотая Cемечка», «Аведовъ», «Злато», «Милора»). В структуру производства растительных масел ГК «Юг Руси» входят несколько маслоэкстракционных заводов.

«Продэкс-Омск» находится в процедуре конкурсного производства с января 2019 года. Предприятие входило в холдинг «Юг Сибири», который также включал два маслоэкстракционных завода в Алтайском крае. Общая мощность трех предприятий по переработке подсолнечника – 1450 т в сутки. «Продэкс-Омск» также может ежесуточно перерабатывать 390 т рапса. С 2018 года все три предприятия находятся в аренде у ГК «Благо». Активы «Юга Сибири» несколько раз выставлялись на торги, но отменялись в связи с необходимостью переоценки лотов. Последний раз – в декабре 2022 года.

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Оксана Павлова