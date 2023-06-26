Суд обязал Роспатент рассмотреть возражения ГАЗа по поводу логотипа Verra Group

Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражения ГАЗа против регистрации товарного знака автодилера Verra Group, схожего с логотипом советского лимузина «Чайка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ГАЗ судится с Роспатентом, доказывая исключительные права стилизованное изображение летящей птицы «Крылья чайки». Похожий логотип Verra Group зарегистрировала как охраняемый товарный знак в 2019 году. Юристы автозавода направили Роспатенту возражение об охране логотипа пермской компании, а дизайн «Чайки» разработали на предприятии еще в 1958 году. Однако Роспатент отказался рассматривать возражения ГАЗа.

В арбитражном суде юристы предприятия доказали, что Роспатент фактически оценил не произведение дизайна, а произведению изобразительного искусства. Суд обязал административный орган повторно рассмотреть возражения ГАЗа по поводу логотипа Verra Group.

Подробнее о разбирательстве – в материале «Ъ-Приволжье» «Чайке просят оставить крылья».

Владимир Зубарев