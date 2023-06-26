Экс-прокурор Норильска получил 15 лет колонии по третьему делу о взятке

К 15 годам колонии горсуд Норильска сегодня приговорил бывшего прокурора города Хаважа-Бауди Гутаева, признав его виновным в получении двух взяток (ч. 3 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). С учетом частичного сложения с двумя приговорами, которые экс-прокурору вынесли в феврале и марте 2022 года, общий срок заключения составил 20 лет, сообщили «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом судебного процесса. Кроме того, Хаважу-Бауди Гутаеву предстоит выплатить штраф в размере 27 млн руб. По данным источников, Гутаев обвиняется следственными органами в получении взяток на общую сумму свыше 12 млн руб. от двух предпринимателей из Норильска в 2018-2019 годах. Отметим, что завершившийся судебный процесс стал третьим для экс-прокурора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Красноярского края, Коммерсантъ Фото: Прокуратура Красноярского края, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», 18 февраля 2022 года Хаваж-Бауди Гутаев выслушал приговор по первому уголовному делу. По версии следствия, за взятку в размере 400 тыс. руб. прокурор должен был не направлять в суд иск о закрытии местного ресторана, где были выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности. Хаважу-Бауди Гутаеву присудили 11 лет заключения и штраф в размере 10,7 млн руб.

В марте того же года завершилось рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывшего прокурора Норильска. Следственные органы считают, что прокурор получил взятку за покровительство норильской стройфирме ООО «Промресурссервис» и продвижение интересов компании. Как указывается в деле, в феврале 2019 года представитель «Промресурссервиса» Муслим Умаров передал городскому прокурору 3,1 млн руб. По совокупности приговоров экс-прокурору назначили 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 17 млн руб.

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Илья Николаев