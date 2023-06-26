«Новые люди» не будут выставлять кандидата на выборах новосибирского губернатора

«Новые люди» решили не участвовать в губернаторских выборах в Новосибирской области. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в региональном отделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Причиной такого решения стала невозможность преодоления муниципального фильтра. Согласно решению областной избирательной комиссии от 9 июня, кандидат в губернаторы для регистрации должен собрать в свою поддержку 257 подписей муниципальных депутатов и (или) избранных на глав муниципалитетов. В том числе, 50 подписей депутатов и глав «верхнего уровня».

К настоящему времени пять человек подали в облизбирком документы о намерении участвовать в предстоящих выборах. Все они выдвинуты политическими партиями. В их числе Евгений Лебедев (ЛДПР), Вячеслав Плотников («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Андрей Травников («Единая Россия»), Андрей Щукин («Коммунисты России») и Роман Яковлев (КПРФ).

«Новые люди» ранее выставили своих кандидатов на предстоящих в сентябре губернаторских выборах в Красноярском и Алтайском краях.

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Валерий Лавский