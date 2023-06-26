Приморским выборам убавили конкуренции

Конференция приморского отделения КПРФ приняла окончательное решение не выдвигать кандидата на осенних выборах губернатора. Коммунисты возмущены тем, что их представителей в массовом порядке не включили в состав участковых избиркомов, и усматривают в этом стремление властей края избавиться от «нежелательных контролеров» при подсчете голосов. «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР выдвинули малоизвестных кандидатов, а «Новые люди», судя по всему, от участия в выборах тоже откажутся. В итоге избирательная кампания для действующего губернатора Олега Кожемяко, выдвинутого на новый срок «Единой Россией», будет носить референдумный характер, считает политолог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В субботу, 24 июня, конференция приморского отделения КПРФ поддержала ранее принятое крайкомом партии решение не выдвигать кандидата на сентябрьских выборах главы Приморья. «За бойкот выборов проголосовало подавляющее большинство делегатов. Мы не считаем возможным участвовать в выборах, поскольку нас связали по рукам и ногам. Без контроля за участковыми комиссиями нам могут легко "нарисовать" четвертое или пятое место. Это только дискредитирует партию»,— сообщил “Ъ” первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Долгачев. Он заверил, что решение о бойкоте выборов окончательное.

Решение не выдвигать кандидата в губернаторы пленум крайкома КПРФ принял 10 июня. Такой демарш коммунисты предприняли в знак протеста против массового исключения их представителей из вновь формируемых составов участковых избирательных комиссий (УИК). «За исключением Советского района Владивостока, в остальных четырех районах города коммунисты включены в состав только 15% УИК»,— пояснял ранее господин Долгачев.

24 июня также прошла краевая конференция ЛДПР, которая выдвинула в губернаторы депутата думы Владивостока Инну Кошелеву. Ранее либерал-демократы анонсировали выдвижение более статусного кандидата — экс-депутата Госдумы, главы фракции ЛДПР в заксобрании Приморья Андрея Андрейченко, который на предыдущих выборах главы края в декабре 2018 года занял второе место с 25,16% голосов. Однако «высший совет ЛДПР рекомендовал выдвинуть кандидатом в губернаторы Инну Кошелеву», сказал “Ъ” господин Андрейченко.

В свою очередь, приморские единороссы на своей региональной конференции 20 июня выдвинули на новый срок действующего губернатора Олега Кожемяко, который в 2018 году баллотировался как самовыдвиженец.

Кроме того, своих кандидатов выдвинули региональные отделения еще трех партий. Документы о выдвижении в избирком уже представили Александр Андони от «Коммунистов России» и Денис Ковалев от Казачьей партии, возглавляющие соответствующие краевые парторганизации. А «Справедливая Россия — За правду» выдвинула директора владивостокской компании по вывозу мусора Кирилла Рудюка.

Определенную интригу в избирательную кампанию могло бы внести участие депутата Госдумы от «Новых людей» Розы Чемерис, которая считается представителем оппозиционной губернатору части краевой элиты. Но она дала понять, что баллотироваться не намерена. «Если бы за минувшие с предыдущих выборов губернатора пять лет обстановка внутри региона стабилизировалась, были бы разные варианты. Но в следующем году выборы президента. Раскачивать и без того не сильно стабильную ситуацию неумно, с этим и сам губернатор отлично справляется»,— сообщила госпожа Чемерис в своем Telegram-канале.

Выборы в Приморье превращаются в парад «спойлеров», считает приморский политолог Вячеслав Беляков. «Парламентская оппозиция фактически отказалась от участия в кампании, пока выбирать приморцам предлагается из одного губернатора и плеяды неизвестных людей. Кампания готовится к референдумному сценарию. С одной стороны, это гарантирует губернатору победу, с другой — в таком сценарии тоже есть опасность: отсутствие конкуренции провоцирует низкую явку, что на губернаторских выборах не приветствуется. Так что команде губернатора придется постараться, чтобы внести в кампанию интригу»,— говорит он. А вот политолог Павел Наливайко называет отказ КПРФ от выдвижения своего кандидата в губернаторы «выстрелом себе в ногу». «Участие каждой партии в выборах — это своего рода аудит своего электорального положения и подготовка к кампании (президентской.— “Ъ”) 2024 года. И решение коммунистов, на мой взгляд, опрометчиво»,— полагает он. При этом позиции Олега Кожемяко эксперт считает «очень прочными».

Напомним, что в сентябрьских выборах в Приморье смогут принять участие только кандидаты от партий. Краевое заксобрание внесло в избирательный кодекс поправки, исключающие возможность самовыдвижения. Для регистрации кандидаты должны преодолеть муниципальный фильтр, собрав не менее 75 подписей депутатов и глав муниципальных образований (при этом не менее 51 автографа — от представителей муниципальных и городских округов). Выдвижение кандидатов продлится до 15 июля.

Алексей Чернышев, Владивосток