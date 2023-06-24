Перекопанные экскаваторами дороги в Липецкой области начали восстанавливать

Власти Липецкой области начали восстановительные работы на дорогах, которые перекопали экскаваторами после появления в регионе техники частной военной компании «Вагнер». Губернатор Игорь Артамонов пообещал, что работы будут сделаны быстро.

«Сегодня был непростой день. Наша команда проделала большую, сложную работу. И выполнила ее слаженно, быстро — как и должно быть, когда отвечаешь за безопасность населения»,— написал господин Артамонов в Telegram. Он отметил, что в ближайшее время будут отменены все введенные ранее ограничения, а на региональных трассах возобновится движение. Ранее власти объясняли, «радикальные меры» по перекапыванию дорог экскаваторами приняты для полной остановки проезда техники по трассам.

Ограничения ввели после того, как основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин вчера, 23 июня, обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Сегодня, 24 июня, бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону, а в соседней Воронежской области и в Москве был введен режим контртеррористической операции. Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, результатом чего стало решение остановить марш ЧВК «Вагнер». Глава компании заявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж