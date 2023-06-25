Песков: режим контртеррористической операции отменят в ближайшее время

Режим контртеррористической операции (КТО) будет отменен в «самое ближайшее время», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

«В связи с тем что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого (снятия режима КТО.— "Ъ")»,— сказал господин Песков.

Режим КТО был введен в Москве, Московской и Воронежской областях из-за вооруженного мятежа частной военной компании «Вагнер», который сама ЧВК назвала «маршем справедливости». В Москве были отменены все массовые мероприятия, понедельник объявили нерабочим днем.

Ближе к ночи 24 июня ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» удалось урегулировать. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа. Предприниматель отправится в Белоруссию. Бойцы ЧВК «Вагнер» должны уйти в полевые лагеря.

Подробнее о последствиях введения режима — в материале «Ъ» «Режим КТО пока не привел к ажиотажу покупателей».

Леонид Уварчев