Губернатор Прикамья призвал пермских служащих ЧВК «Вагнер» следовать приказам ВС РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня отреагировал на ситуацию с ЧВК «Вагнер». В своем телеграмм-канале он опубликовал обращение, в котором в том числе призвал уроженцев Пермского края, проходящих службу в рядах частной военной компании подчинятся приказам Минобороны РФ.

«Пермский край — вместе с Президентом и со всеми бойцами, самоотверженно защищающими Родину на передовой! Владимир Владимирович в своем обращении четко обозначил позицию по происходящему. Полностью согласен с каждым словом. Сейчас мы должны быть едины. В регионе ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты. Сейчас возможны информационные провокации — доверяйте только официальной информации. В ЧВК "Вагнер" есть наши земляки. Не поддавайтесь на провокацию, следуйте приказам Вооруженных сил РФ. Помните, что дома вас ждут родные и очень беспокоятся»,— заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Также в Перми приостановлена работа пункта набора в ЧВК «Вагнер», который с начала июня открылся в фитнес-центре «Ангел». В центре сообщили, что в связи с последними действиями ЧВК «Вагнер», деятельность центра проверки физических качеств добровольцев на СВО, приостановлена, до момента полного правового урегулирования вопроса.

«Но мы продолжаем помогать нашим парням! Мы не на чьей стороне, мы хотим быть полезными нашей стране и государству»,— заявили в центре.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20-25 тыс. человек с целью «разобраться». Военное ведомство назвало эти сообщения провокацией. К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова.

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Дмимтрий Астахов, Пермь