В Подмосковье перекрыто движение по Симферопольскому шоссе через мост в районе Серпухова

Министерство транспорта Московской области сообщило, что движение по мосту через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыто. Ведомство призвало водителей воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым».

Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта, там образовались пробки. На трассе закрыто движение с 464 по 777 км. Также перекрыты северный проезд к Ростову-на-Дону и дороги к административным границам с ДНР и ЛНР. В Москве, Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции.

Ограничения в регионах стали вводить после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Лаура Кеффер