Выпускные в Подмосковье перенесены на неделю

Проведение выпускных в школах Подмосковья отложили на неделю. Об этом сообщило региональное Министерство образования.

«В связи с введенным режимом контртеррористической операции, проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях ввели режим КТО сегодня, 24 июня. В столице и Воронежской области отменили все массовые мероприятия. В Москве также на неделю отложили выпускные.

Ограничения ввели после того, как накануне основатель частной военной компании (ЧВК) Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Он заявил, что к утру ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Президент Владимир Путин в ходе видеообращения к россиянам назвал ситуацию в городе сложной, но пообещал принять меры. Возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

Лаура Кеффер