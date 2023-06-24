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Коммерсантъ FM
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ЕС признал банк из Южной Осетии

Контекст

В 11-й санкционный пакет Евросоюза включены два банка: небольшой российский ЦМРБанк и Международный расчетный банк (МРБ) из Южной Осетии. Санкции предполагают заморозку активов. Как поясняет ЕС, МРБ открыл офисы на территории Херсонской и Запорожской областей, а также «предоставляет ряд банковских услуг под контролем Банка России». Кроме того, отмечается, что банк установил банкоматы в регионе, а также имеет отделение в Луганске. Примечательно, что согласно сайту у МРБ есть отделения и в Донецке, о чем не упоминается в документе ЕС. Претензии к ЦМРБанку касаются в том числе проведения операции по обмену украинских гривен на рубли, а также предоставления льготных кредитов в регионе. На фоне Промсвязьбанка, ранее попавшего под санкции ЕС примерно по тем же основаниям, имеющего сотни отделений в новых регионах (см. “Ъ” от 19 мая), сеть этих банков невелика: у ЦМРБанка — 9 отделений, у МРБ — 11.

Стоит отметить, что МРБ в отличие от ЦМРБанка работает по лицензии Национального банка Республики Южная Осетия. Более того, согласно приказу Банка России от 13 февраля 2023 года МБР не может привлекать деньги от клиентов в сумме, превышающей их остатки по состоянию на конец дня выпуска приказа.

Ольга Шерункова

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