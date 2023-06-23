Главные новости Юга России. Коротко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Ростове 22 июня почтили память павших в Великой Отечественной войне воинов. В День памяти и скорби 22 июня в представители власти и горожане почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу в сквере им. Фрунзе.

Ростовский облсуд отправил экс-налоговика Владимира Шелепова в колонию на восемь лет за взятку. В мае 2022 года бывший и. о. руководителя управления ФНС области был признан Ленинским райсудом Ростова виновным в мошенничестве и получении взятки, и приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Облсуд снизил срок наказания экс-налоговику до восьми лет.

НЗНП заключил СПЗК с Минэкономразвития РФ. Трехстороннее соглашение о поощрении и защите капиталовложений (СПЗК) между Минэкономразвития РФ, министерством экономического развития Ростовской области и Новошахтинским заводом нефтепродуктов (АО «НЗНП») относится к реализуемому НЗНП проекту по созданию комбинированной установки по производству автомобильных бензинов и строительству объектов общезаводского хозяйства с общим объемом инвестиций порядка 66,4 млрд рублей со сроком реализации до конца 2025 года.

В Ростове на рынке «Классик» произошел пожар утром 22 июня. Огонь вспыхнул на складе с посудой в 06:34 и охватил 2 тыс. кв. м. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. Пожар удалось потушить к 11 часам дня, с привлечением двух пожарных поездов и вертолета МЧС.

На обновление инженерных сетей в Элисте будет направлено 630,8 млн рублей в 2023-2024 годах. В столице Калмыкии будут реконструированы 42 км инженерных сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Аграрии Кубани приступили к уборке урожая зерновых с площади 1,9 млн га. По прогнозам специалистов, валовый сбор зерна в текущем году будет не меньше прошлогоднего показателя. В 2022 году на Кубани собрали 12,4 млн т зерновых и зернобобовых, средняя урожайность превысила 65 ц/га.

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Экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер арестован на месяц. Бывший глава министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), повлекшем перерасход средств бюджета в размере 289,8 млн руб.

По факту смерти активиста Анатолия Березикова в Ростове возбуждено уголовное дело. Уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) возбуждено по факту обнаружения тела мужчины в спецприемнике для арестованных в Ростове 14 июня. В рамках расследования прошел обыск у адвоката умершего Ирины Гак.

В Железноводске планируют построить ледовый дворец стоимостью 2,5 млрд рублей. Объект будет построен по стандартам высшей хоккейной лиги. Сроки реализации проекта и информацию об инвесторе администрация города пока не открыла.

Донской депутат Госдумы предложила признать музыкантов «Animal ДжаZ» иноагентами. Екатерина Стенякина выступила с предложением признать музыкантов группы «Animal ДжаZ» иноагентами из-за проукраинской позиции в вопросе СВО.

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В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,5 баллов. Толчки были зафиксированы днем 20 июня в 30 км от берега в акватории Черного моря. Пострадавших нет.

Суд в Ростове приговорил участника украинского батальона «Айдар» к 16 годам колонии. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу бойца украинского батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Дениса Мурыги (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору).

Инвестору несостоявшегося мусорного полигона в Кагальницком районе удалось отсудить 2 млн рублей у местных властей. Суд обязал администрацию вернуть компании «ДонЭкоПром» средства, которые ранее были уплачены за аренду земельного участка рядом со станицей Кировская. Компания собиралась строить там мусорный полигон, однако, проект был закрыт из-за того, что администрация незаконно выделила участок.

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Руководство ФК «Ростов» планирует усилить команду в новом сезоне пятью-шестью новыми игроками. В футбольный клуб «Ростов» придут три новых игрока, еще с тремя ведутся переговоры о возможном переходе в донскую команду. Об этом говорится в адресованном болельщикам обращении президента клуба Арташеса Арутюнянца.

АО «Ростовводоканал» отказался от выплаты 3,6 млрд рублей дивидендов акционерам. «Против данного решения проголосовали 74% акционеров, включая меня»,— сообщил генеральный директор управляющей компании АО «Евразийский» Герман Вишневский.