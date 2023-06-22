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В Ростове 22 июня почтили память павших в Великой Отечественной войне воинов

В Ростове-на-Дону 22 июня в День памяти и скорби представители власти и горожане почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу в сквере им. Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В церемонии приняли участие губернатор Ростовской области, руководство Законодательного собрания региона, командующие Южного военного округа, представители администрации донской столицы и региональной митрополии, а также представители ветеранских организаций.

Рота почетного караула возложила цветы к мемориалу. Память павших солдат почтили минутой молчания.

Анастасия Назарова

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