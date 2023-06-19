АО «Ростовводоканал» отказался от выплаты 3,6 млрд рублей дивидендов акционерам

Общее собрание акционеров АО «Ростовводоканал», состоявшееся 14 июня, отказалось от выплаты дивидендов в размере 3,6 млрд руб. акционерам предприятия, сообщил «Ъ-Юг» генеральный директор управляющей компании АО «Евразийский» Герман Вишневский.

«Против данного решения проголосовали 74% акционеров, включая меня»,—сообщил Герман Вишневский.

Причины таких результатов топ-менеджер назвать отказался.

Как сообщалось ранее, департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова обратился в арбитражный суд с требованием признать решение совета директоров относительно выплаты дивидендов недействительным. ДИЗО ссылается на постановление ФССП об ограничении определенных действий с имуществом АО «Ростовводоканал». Герман Вишневский отказался пояснить, какие конкретно ограничения налагаются постановлением на собственность предприятия.

В АО «Ростовводоканала» ДИЗО владеет 25% акций, остальные 75% принадлежат АО «Евразийский». Учредитель и бенефециар АО «Евразийский» Станислав Светлицкий отбывает срок по обвинению в мошенничестве и хищении банковских средств. Суд также принял решение об изъятии имущества предпринимателя для возмещения ущербу государству.

Анастасия Назарова