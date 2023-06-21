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Донской депутат Госдумы предложила признать музыкантов «Animal ДжаZ» иноагентами

Депутат Государственной думы России от Ростовской области Екатерина Стенякина выступила с предложением признать музыкантов группы «Animal ДжаZ» иноагентами из-за проукраинской позиции. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал депутата Екатерины Стенякиной

Фото: Telegram-канал депутата Екатерины Стенякиной

Екатерина Стенякина рассказала, что общественное движение «Зов народа» добилось отмены концертов музыкантов. Причиной послужили заявления участников группы о том, что они не поддерживают СВО. После отмены концертов общественники обратились в Министерство культуры России, Следственный Комитет и Генеральную прокуратуру. Госпожа Стенякина отметила, что органы должны дать правовую оценку высказываниям артистов и наделить их статусом иноагентов.

«Мы не должны здесь ходить по кругу, бесконечно добиваясь отмены очередных концертов, враждебно настроенных артистов»,— написала Екатерина Стенякина.

Анастасия Назарова

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