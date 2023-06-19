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Руководство ФК «Ростов» планирует усилить команду в новом сезоне пятью-шестью новыми игроками

В футбольный клуб «Ростов» придут три новых игрока, еще с тремя ведутся переговоры о возможном переходе в донскую команду. Об этом говорится в адресованном болельщикам обращении президента клуба Арташеса Арутюнянца. Обращение опубликовано на сайте «Ростова».

«Наша задача - получить сбалансированный состав и поэтому нам необходимо усиливаться. Команде нужны пять-шесть новых игроков, которые сделают нас сильнее. Это не просто, но мы работаем над этим. У нас есть предварительные договоренности и понимание, кто нам нужен. Мы уже договорились с тремя игроками, осталось уладить технические и юридические нюансы. Очень скоро мы их объявим. Мы также находимся в переговорах еще с тремя футболистами и их клубами», - заявил Арташес Арутюнянц.

По итогам прошедшего сезона чемпионата РПЛ футбольный клуб «Ростов» занял четвертое место.

Вадим Водолазов

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