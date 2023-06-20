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Суд в Ростове приговорил участника украинского батальона «Айдар» к 16 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу бойца украинского батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Дениса Мурыги (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору). Ему назначено 16 лет колонии, сообщает корреспондентка «Ъ-Юг» из зала суда.

Денис Мурыга признан виновным в прохождении обучения террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании.

Ранее прокурор попросил приговорить Мурыгу к 18 годам колонии строгого режима, защита — назначить бойцу наказание ниже низшего предела.

Подробнее о деле Дениса Мурыги читайте в материале «Ъ» «За обучение попросили 18 лет».

Кристина Федичкина

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