В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,5 баллов

На территории Туапсинского района Краснодарского края днем 20 июня произошло землетрясение в 30 км от берега в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Сейсмособытие зафиксировано на глубине 5 км. Магнитуда толчков составила 3,5 балла по шкале Рихтера. Интенсивность оценили в 2-3 балла. От жителей района спасателям поступило три обращения по факту происшествия.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет»,— сообщает пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края.

Анастасия Назарова