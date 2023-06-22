Экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер арестован на месяц

Бывший глава министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) на срок один месяц по решению Ленинского районного суда, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

По версии следствия, чиновник поручил подчиненным подготовить и направить в министерство финансов бюджетных заявок на выделение субсидий для благоустройства общественных территорий в Егорлыкском районе, Аксайском районе, городе Новошахтинске, Мясниковском районе, Первомайском районе Ростова-на-Дону, Неклиновском районе, Целинском районе и Матвеево-Курганском районе. В результате действий Андрея Майера, произошел перерасход бюджетных средств в размере 289,8 млн руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Юг», 20 июня Андрей Майер был задержан полицией сразу после выхода из СИЗО, где он отбыл срок в размере трех лет и пяти месяцев в период следствия по предыдущему делу о превышении полномочий. Бывшему чиновнику, по словам его адвоката, предъявили обвинение в еще 11 эпизодах аналогичного преступления. Сам Андрей Майер свою вину не признает.

Анастасия Назарова