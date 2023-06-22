По факту смерти активиста Анатолия Березикова в Ростове возбуждено уголовное дело

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в связи с самоубийством активиста Анатолия Березикова в спецприемнике полиции, сообщил «Ъ» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

«Дело по ст. 110 УК РФ возбуждено по факту. В рамках его прошел обыск у адвоката Ирины Гак. Подозреваемых пока нет»,— пояснил собеседник.

Как сообщалось ранее, тело Анатолия Березикова, совершившего суицид путем повешения, было обнаружено 14 июня в спецприемнике для лиц под административным арестом. Там активист отбывал срок за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

По информации правозащитницы Татьяны Спорышевой, умерший был арестован 11 мая за неповиновение законному требованию полицейского. Пока мужчина находился под арестом, к нему якобы приходил представитель ФСБ, который сообщил, что против Анатолия Березикова будет возбуждено уголовное дело за расклеивание антивоенных листовок. Активиста задерживали еще несколько раз подряд по административным статьям. В последний раз — до 15 июня. За день до освобождения тело мужчины было обнаружено в камере без признаков жизни.

По информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, Анатолия Березикова подозревали в участии в проекте «Хочу жить». Организация распространяет антивоенные листовки с призывами сдаваться в плен украинским войскам, ведущим контрнаступление.

Анастасия Назарова