На обновление инженерных сетей в Элисте будет направлено 630,8 млн рублей в 2023-2024 годах

В ближайшие полтора года в столице Калмыкии будут реконструированы 42 км инженерных сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения. На эти цели выделено 630,8 млн руб., в том числе, 520,4 млн руб. – из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ППК «Фонд развития территорий».

Планируется, что до конца следующего года будет обновлено 38, 04 км водопроводных сетей. Также будут реконструированы 2,3 км канализационного коллектора и 1,7 км транзитных тепловых сетей.

Работы будут реализованы в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Оператором программы является ППК «Фонд развития территорий». Благодаря ее реализации планируется обеспечить качественными коммунальными услугами 50 тыс. жителей Элисты.

«Новая программа была разработана по поручению Президента РФ. Конечным результатом в целом станет повышение качества коммунальных услуг для порядка 3 млн человек»,– цитирует пресс-служба фонда генерального директора организации Ильшата Шагиахметова.

Анастасия Назарова