«ДонЭкоПрому» вернут долю малую

Как стало известно «Ъ-Юг», суд обязал администрацию Кагальницкого района вернуть компании «ДонЭкоПром» 2,1 млн руб., которые ранее были уплачены за аренду земельного участка рядом со станицей Кировская. Компания собиралась строить там мусорный полигон, однако, проект был закрыт из-за того, что администрация незаконно выделила участок. «ДонЭкоПром» рассчитывал взыскать с властей и другие инвестиции в несостоявшийся проект – всего18 млн руб., но суд ему отказал, указав, что компания заведомо знала о нарушении закона.



Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района около 2,1 млн руб. в пользу ООО «ДонЭкоПром». Об этом сообщается на сайте суда. Таким образом суд частично удовлетворил требование «ДонЭкоПрома» о возмещении расходов, которые он понес на начальной стадии несостоявшегося проекта по строительству мусорного полигона в Кагальницком районе. Общая сумма требования компании к местным властям составляло около 20 млн руб.

В 2018 году «Донэкопром» и комитет по управлению имуществом подписали договор об аренде на пять лет земельного участка площадью 10,7 га. Участок был нужен компании для обустройства мусорного полигона. Однако в 2021 году прокуратура через суд добилась признания незаконным перевод участка из категории сельхозугодий в земли промышленного назначения, после чего «ДонЭкоПром» и имущественный комитет были вынуждены его расторгнуть договор аренды. К тому времени, как заявила компания, она уже оплатила работы подрядчиков на сумму около 18 млн руб. В связи с этим осенью прошлого года «ДонЭкоПром» обратился в ростовский арбитражный суд с требованием о возмещении этих расходов и возврате 2,1 млн руб., уплаченных им за аренду участка.

В свою очередь, Комитет претензию не признал, заявив суду, что расходы компании на строительство полигона являются ее предпринимательским риском и не могут считаться убытками.

Ростовский арбитражный суд встал на сторону районных властей и отказал «ДонЭкоПрому» в требовании в полном объеме. Однако, компания обжаловала это решение в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде, который признал законность его требования в части возврата платежей за аренду участка. Во взыскании других расходов на реализацию проекта вновь было отказано. Как пояснил апелляционный суд, «ДонЭкоПром» не мог не знать, что спорная земля была выведена из категории сельхозугодий незаконно. Его решение вступило в законную силу.

Связаться с руководством «ДонЭкоПрома» не удалось: в открытых базах данных контактных телефонов компании нет.

О планах компании «ДонЭкоПром» создать в Кагальницком районе «Экокомплекс по обращению с отходами производства и потребления с объектом размещения отходов IV и V классов опасности» стало известно в 2019 году. Планировалось, что ежегодно на площадку комплекса рядом со станицей Кировская будет свозиться 120 тыс. т отходов, из которых 80 тыс. т хоронили бы на полигоне. Однако, против создания мусорной свалки выступили жители Кировской. После протестных митингов областные власти в 2020 году заявили о приостановке реализации проекта. Также в ситуацию вмешалась прокуратура, которая выявила нарушения закона при передаче земельного участка «ДонЭкоПрому».

В 2018 году, когда земля под полигон передавалась «ДонЭкоПрому», администрацией Кагальницкого района руководил Игорь Грибов. Две недели назад он был признан виновным в превышении полномочий и приговорен к двум годам колонии общего режима. По версии обвинения, чиновник подписал акты приема и передачи десяти квартир детям-сиротам без проведения необходимых проверок. Впоследствии оказалось, что квартиры непригодны для проживания.

Сергей Иванов