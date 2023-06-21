Аграрии Кубани приступили к уборке урожая зерновых с площади 1,9 млн га

Сельхозпроизводители Краснодарского края приступили к уборке зерновых, первыми начались работы по уборке озимого ячменя, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Всего аграриям предстоит обмолотить 1,9 млн га зерновых колосовых и зернобобовых культур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По прогнозам специалистов, валовый сбор зерна в текущем году будет не меньше прошлогоднего показателя. В 2022 году на Кубани собрали 12,4 млн т зерновых и зернобобовых, средняя урожайность превысила 65 центнеров с гектара. Сельхозпроизводители привлекают для уборки более 40 тыс. сельхозмашин, в том числе свыше 7,5 тыс. комбайнов. Если позволят погодные условия, уборочные работы в Краснодарском крае будут завершены в течение двух недель.

Анна Перова, Краснодар