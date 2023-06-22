В Ростове на рынке «Классик» произошел пожар утром 22 июня

На рынке «Классик» в Аксайском районе рядом с Ростовом-на-Дону утром 22 июня произошел пожар. Огнем охвачены 2 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Информация о возгорании поступила дежурному в 06:34 утра. Пожар начался на складе с посудой и электронной техникой.

К тушению привлечены 63 человека и 21 единица техники. Также на место происшествия в 07:50 отправились два пожарных поезда. Кроме того, привлечен вертолет. Угрозы распространения огня нет. По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Прокуратурой Ростовской области в связи с происшествием начата проверка. Об сообщила пресс-служба ведомства.

Анастасия Назарова