НЗНП заключил СПЗК с Минэкономразвития РФ

Заключено трехстороннее Соглашение о поощрении и защите капиталовложений (СПЗК) между Минэкономразвития РФ, министерством экономического развития Ростовской области и Новошахтинским заводом нефтепродуктов (АО «НЗНП»). Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Согласно сообщению, соглашение относится к реализуемому НЗНП проекту по созданию комбинированной установки по производству автомобильных бензинов и строительству объектов общезаводского хозяйства с общим объемом инвестиций порядка 66,4 млрд рублей со сроком реализации до конца 2025 года.

По словам министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, НЗНП стал первой компанией региона, заключившей СПЗК.

СЗПК — вид государственной поддержки крупных инвесторов. В рамках соглашения инвестор вкладывает деньги в проект на территории России, а государство обязуется обеспечить инвестору неприменение в отношении него актов (решений) органов власти, ухудшающих его положение или создающих дополнительные барьеры или расходы при реализации проекта.

Сергей Иванов