В Железноводске планируют построить ледовый дворец стоимостью 2,5 млрд рублей

Глава администрации Железноводска Евгений Бакулин рассказал, что частный инвестор планирует строительство в городе ледового дворца по стандартам высшей хоккейной лиги. В проект будет вложено 2,5 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на главу курортного города.

Евгений Бакулин отметил, что для развития города необходимы новые спортивные площадки.

«Такие виды спорта как, хоккей или фигурное катание, по причинам отсутствия площадки, у нас совсем не развиваются. Появился инвестор, который готов реализовать не только наши желания, но и желание юных жителей, которые мечтают стать хоккеистами или фигуристами и фигуристками, но не могут»,— цитирует информагентство Евгения Бакулина.

Сроки реализации проекта и кто является инвестором глава администрации не сообщил.

Анастасия Назарова