На освещение моста в Шакше потратят до 70 млн рублей

АО «Башкиравтодор» объявило два аукциона по выбору подрядчиков для выполнения работ по освещению моста через реку Уфа в поселке Шакша, сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная цена контрактов составляет 65,6 млн руб. Итоги аукционов подведут 6 июля. Работы профинансирует федеральный, республиканский и городской бюджеты.

В аукционной документации указывается, что на наружное освещение моста будет потрачено до 20 млн руб. Работы необходимо выполнить до 22 ноября 2024 года. Согласно техзаданию второго конкурса, на архитектурное освещение выделят до 45,7 млн руб. Работы нужно начать 1 апреля 2024 года, а закончить до декабря.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», мост имеет протяженность 440 м. Построенный в 1984 году, он будет отремонтирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Венера Хисамова

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