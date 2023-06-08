«Яндекс» оставили на бирже

«Яндекс» добился отмены решения американской NASDAQ о делистинге. Ценные бумаги продолжат находиться в биржевом списке. Решения о приостановке торгов акциями компании это не касается — они по-прежнему заморожены. На Мосбирже бумаги «Яндекса» торгуются в обычном режиме и растут на 3,5% на фоне новостей из США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О планах провести делистинг бумаг «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter американская NASDAQ сообщила в марте. Все они обжаловали решение. Апелляцию Ozon биржа отклонила, но компания намерена оспорить это решение во второй раз. Почему же жалобу «Яндекса» удовлетворили?

Глава юридической службы инвесткомпании Bonum Capital Наталия Бутрина полагает, что все дело в реструктуризации компании: «С одной стороны, Ozon и "Яндекс" с точки зрения санкций и потенциальных проблем вроде бы находятся плюс-минус в одной лодке. Как мы помним, у Ozon был технический делистинг приобретенного им банка.

Мне кажется, тут ответ может лежать только в одной плоскости: "Яндексу" действительно удалось объяснить суть своего разделения на российскую и иностранную части. Вторая имеет стратегию для того, чтобы дальше торговаться, и ей требуются внешние инвесторы, финансирование. И с точки зрения правил допуска к бирже и так далее для них все соблюдается».

Есть ли шанс на возобновление торгов акциями «Яндекса» на бирже NASDAQ? Санкционный юрист Елена Рязанова считает, что это произойдет только после его фактического разделения. При этом другие российские компании рассчитывать на отмену делистинга вряд ли смогут, отмечает она:

«Перспективы возобновления торгов есть, но они не сиюминутные. Быстро это не произойдет. Пока реорганизацию физически не проведут, торги не возобновят.

Они даже шире могут смотреть, чтобы там не просто не было санкционных лиц, а реструктуризация была проведена таким образом, что нет контроля, периметры полностью разделены, и компания перестала быть квазироссийской. Мы знаем, что NASDAQ отклонила апелляцию Ozon, и он собирается обращаться повторно.

Поскольку ни одна из компаний не анонсировала дальнейших планов по реструктуризации бизнеса и прерыванию связей с Россией, они, по сути, остаются квазироссийскими. И, судя по всему, все они получат отказ. Поэтому здесь я пока не вижу каких-то перспектив не то что возобновления торгов, а даже того, что их не делистингуют окончательно».

IT-гигант планирует разделиться на две компании. Головная Yandex N.V. продолжит развивать международные проекты, большинство же сервисов перейдет новой российской структуре.

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Иван Корякин, Елена Иванова