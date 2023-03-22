Ozon обжаловал решение NASDAQ о делистинге акций

Ozon подал апелляцию на решение биржи NASDAQ о делистинге ценных бумаг компании, сообщили в пресс-службе. Жалобу зарегистрировали вчера, 21 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Слушание по делу будет проводить специальная комиссия для обжалования решений биржи, указали в Ozon. В компании также подчеркнули, что до момента решения комиссии действия по исключению из листинга будут приостановлены. Предельные сроки проведения слушания — 45 дней с момента поступления запроса.

Представители Ozon добавили, что компания намерена оставаться публичной и сохранять листинг на Московской бирже. «При любом развитии событий решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность компании и не нарушает ее финансовую устойчивость»,— отметили в Ozon.

О планах NASDAQ провести делистинг ценных бумаг ряда российских компаний («Яндекс», Ozon, Qiwi, HeadHunter) стало известно 15 марта. Вчера, 21 марта, решение биржи обжаловали «Яндекс» и Qiwi.

Подробнее о делистинге российских акций —в материале «Ъ FM» «Акции попросили на выход».

Григорий Лейба