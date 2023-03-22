Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге акций

Группа Qiwi обжаловала решение руководства биржи Nasdaq о делистинге акций. На момент разбирательства торги бумагами будут остановлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Qiwi направила официальный запрос на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. В процессе разбирательства по делистингу торги будут оставаться приостановленными, а решение о делистинге — неподтвержденным»,— говорится в сообщении пресс-службы.

15 марта биржа Nasdaq объявила о намерении провести делистинг акций российских компаний Qiwi, HeadHunter, «Яндекс» и Ozon. Руководство компаний заверило, что это не повлияет на их работу. «Яндекс» уже направил апелляцию на решение биржи.

Анастасия Ларина