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Коммерсантъ FM
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Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге акций

Группа Qiwi обжаловала решение руководства биржи Nasdaq о делистинге акций. На момент разбирательства торги бумагами будут остановлены.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Qiwi направила официальный запрос на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. В процессе разбирательства по делистингу торги будут оставаться приостановленными, а решение о делистинге — неподтвержденным»,— говорится в сообщении пресс-службы.

15 марта биржа Nasdaq объявила о намерении провести делистинг акций российских компаний Qiwi, HeadHunter, «Яндекс» и Ozon. Руководство компаний заверило, что это не повлияет на их работу. «Яндекс» уже направил апелляцию на решение биржи.

Анастасия Ларина

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