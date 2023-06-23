581 миллиард рублей составил объем выдачи ипотеки в апреле, сообщил ЦБ. Как отмечает регулятор, ипотека «продолжила расти высокими темпами»: по сравнению с апрелем выдача выросла на 2,2%, а по сравнению с маем 2022-го — вчетверо (со 140 млрд руб.). Основным драйвером роста стали льготные программы с субсидируемыми ставками — на них пришлось 303 млрд руб., это месячный максимум с начала года. Среди причин ЦБ называет стремление банков успеть выдать займы по госпрограммам с низким первоначальным взносом до ужесточения с 1 июня подхода к таким займам. Показатели рыночной ипотеки, напротив, снизились по сравнению с апрелем — до 279 млрд руб. против 288 млрд руб.