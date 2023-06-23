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Дни рождения

Сегодня исполняется 55 лет советнику президента РФ Антону Кобякову

Антон Кобяков

Антон Кобяков

Фото: Из личного архива Антона Кобякова

Антон Кобяков

Фото: Из личного архива Антона Кобякова

Его поздравляет трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин:

— Уважаемый Антон Анатольевич, поздравляю Вас с 55-летием! Вы человек целеустремленный и деятельный, обладающий упорством, подтвержденным богатым опытом служения Отечеству. Вы один из тех, кто стоял у истоков профсоюзного движения современной России, активно участвовал в партийном строительстве. Искренность, образованность, способность принимать взвешенные решения, расположенность к людям — качества, которые помогают Вам воплощать в жизнь масштабные проекты, демонстрирующие силу и мощь России, достойно представляющие нашу страну на международной арене. Желаю Вам здоровья, успехов, верных соратников, новых свершений на благо нашего государства!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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