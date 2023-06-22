В Петербурге при демонтаже приборостроительного завода произошло обрушение части конструкций

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту обрушения на 7-й линии Васильевского острова фрагментов здания, в котором ранее находился радиотехнический приборостроительный завод имени Козицкого. Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям застройщика.

«По результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения»,— говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

Ранее в социальных сетях появилась информация об обрушении стен в ходе работ по демонтажу корпуса здания, где располагался завод. Известно, что на данной территории ГК «Красная стрела» занимается строительством современного жилого комплекса.

В пресс-службе девелопера прокомментировали, что снос начался в ночь на сегодня, 22 июня. Днем ранее застройщиком был произведен осмотр объекта и было принято решение о незамедлительном устранении аварийности демонтируемых конструкций во избежание чрезвычайных происшествий. В компании пояснили, что проезды и тротуары заранее перекрыли и на месте по обе стороны было установлено защитное ограждение.

Как сообщили «Интерфаксу» в Госстройнадзоре, работы по демонтажу ведутся на основании разрешения на строительство, выданного петербургским отделением ведомства. Специалисты Госстройнадзора также выезжали на место для выяснения причин случившегося на объекте.

Завод имени Козицкого был основан в 1853 году, а здание на 7-й линии Васильевского острова появилось в 1988 году. ГК «Красная стрела» приобрела участки общей площадью 1,24 га под строительство жилого комплекса в 2021 году.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург