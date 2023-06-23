Из свежей почты

Лера Кудрявцева, 9 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 144 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 27 тыс. руб.

Дочка перенесла тяжелую родовую травму, развивалась с задержкой, ее мучили судорожные приступы. После лечения в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве Лера стала свободнее двигаться, переворачиваться и сидеть, начала интересоваться игрушками, проявлять эмоции. Но из-за перенесенного коронавируса дочку отбросило назад в развитии. Нас вновь ждут в ИМТ на обследование и лечение, и мы опять просим вашей помощи в оплате! Мария Кудрявцева, Архангельская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочке необходима госпитализация для обследования, коррекции терапии и восстановительного лечения».

Даня Кузнецов, 6 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 153 320 руб.

Внимание! Цена лечения 202 320 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 19 тыс. руб.

У новорожденного Дани была странная форма головы: продолговатая, с выступающим лбом и вытянутым затылком. Мы прошли обследование у областного нейрохирурга, у сына выявили преждевременное заращение черепного шва. Это опасное нарушение препятствует росту и развитию мозга. По госквоте Дане провели операцию, затем нужно носить специальные шлемы. Но изготовление шлемов не входит в программу ОМС, и мы не может их оплатить. Помогите! Елена Кузнецова, Нижегородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ребенку необходимо от полугода до года носить краниальные шлемы-ортезы, которые моделируются на компьютере. Голова приобретет анатомически правильную форму».

Мурад Коробейников, 4 года, акушерский паралич слева, требуется этапное хирургическое лечение. 179 800 руб.

Внимание! Цена операций 679 800 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Не хватает 179 800 руб.

Сын родился крупным, врачи так сильно его вытягивали, что повредили левую руку. Малыш был синим от удушья, ручка висела плетью. Мы обратились к ярославскому микрохирургу Михаилу Новикову, и он сказал, что поможет только серия операций. Оплатить их помог Русфонд. Огромное вам спасибо! Рука начала двигаться, подниматься, сгибаться в локте. Но кисть пока очень слабая, почти не разгибается. Доктор говорит, что хирургическое лечение нужно продолжить. Но оплачивать его мы не в силах. Помогите! Зинаида Коробейникова, Костромская область

Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль):

«Планируется проведение многоэтапного хирургического лечения: реконструкция левого плечевого сплетения для восстановления функций кисти».

Амелия Захарова, 3 года, последствия перенесенного вирусного энцефалита, требуется лечение. 153 239 руб.

Внимание! Цена лечения 547 239 руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 200 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 24 тыс. руб.

Амелия заболела в марте: резко поднялась температура, начались судороги. В больнице у нее выявили острый вирусный энцефалит с отеком головного мозга. Начался гнойный бронхит, возникла сердечная недостаточность. Постепенно состояние дочки стабилизировалось. Сейчас она может несколько секунд удержать голову, перевернуться на живот, сидит с опорой, но питается пока через зонд. Дочка прошла курс реабилитации в подмосковном центре «Три сестры», и результаты обнадеживают. Лечение нужно продолжить, но оплату нам не осилить. Софья Захарова, Кемеровская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Дарья Тишина (д. Райки, Московская обл.): «Нужно учить Амелию самостоятельно дышать, переворачиваться, садиться и вставать из положения лежа, переводить на энтеральное питание (через рот)».

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