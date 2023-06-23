Суверенное развитие

В выступлении на пленарном заседании ПМЭФ-23 президент России Владимир Путин говорил о развитии суверенной экономики — экономики предложения, отметил, что инфляция в стране ниже, чем во многих западных странах, и что РФ никогда не закрывала двери ни для иностранного бизнеса, ни для дипломатических переговоров по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лейтмотивом выступления главы государства на ПМЭФ-23 стал тезис о том, что российская экономика и системы управления оказались прочнее, чем полагали на Западе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Лейтмотивом выступления главы государства на ПМЭФ-23 стал тезис о том, что российская экономика и системы управления оказались прочнее, чем полагали на Западе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Лейтмотивом выступления главы государства стал тезис о том, что российская экономика и системы управления оказались прочнее, чем полагали на Западе. «Сегодня можно уверенно сказать: выбранная и государством, и бизнесом стратегия сработала»,— сказал президент РФ в начале выступления.

Результативные подходы

По словам Владимира Путина, в апреле текущего года валовый внутренний продукт вырос на 3,1% в годовом выражении, а по итогам года, по разным оценкам, он станет больше еще на 0,7–2%. Сам президент согласен с теми экспертами, которые прогнозируют рост ВВП на 1,5–2%. Сбалансированная бюджетная и денежно-кредитная политика позволила выйти на минимальные значения безработицы — 3,1%, а также инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах и Еврозоне, и близка к историческому минимуму — 2,9%.

«Сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированны,— отметил господин Путин.— Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки или, как у нас говорят,— влево по графику. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ. Естественно, дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны».

Можно слезть с иглы

Отдельное внимание глава России обратил на динамику ненефтегазовых доходов. За январь — май 2023 года они выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов. При этом в мае рост составил 28,5%. Президент дважды подчеркнул, что речь идет о доходах бюджета, не связанных с экспортом нефти и газа, а это важный индикатор того, что реальный сектор экономики (обрабатывающая отрасль РФ, сфера торговли и услуг) развивается. «Мы всегда говорили: когда же мы слезем с нефтегазовой иглы? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты»,— обнадежил Владимир Путин.

Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социального равенства, перешел к вопросам социального блока президент. Доходы наименее обеспеченных граждан за год выросли примерно на 30%. В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности достиг 9,8%. Государство продолжает индексировать пенсии, социальные пособия и выплаты. «В итоге уже в четвертом квартале прошлого года реальные доходы граждан вернулись. Да, рост пока скромный,— признает глава государства,— но все-таки это тенденция. В этом году такая тенденция должна усилиться, во всяком случае, я очень на это рассчитываю».

В речи президента прозвучало, что с 1 июня 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%, а к 2030 году минимальный размер оплаты труда планируется увеличить в два раза.

Несбывшиеся пророчества

В прошлом году России пророчили, что под давлением санкций страна вернется к закрытой административно-командной экономике, напомнил господин Путин. «Но, как вы знаете, мы выбрали путь расширения свободы предпринимательства, и практика показала, что поступили абсолютно правильно»,— заявил президент.

Мощным стимулом для российского бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, ушедших с отечественного рынка. «Если поначалу наши предприниматели, я бы сказал, очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас они занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах»,— обрисовал ситуацию глава страны.

В секторе торговли одеждой и обувью иностранцы освободили до 2 млн кв. м торговых площадей и объем рынка под 2 трлн рублей. «Ну и прекрасно, практически все занято уже нашими предпринимателями,— радовался господин Путин.— За один только прошлый год российские производители подали более 90 тыс. заявок на регистрацию торговых знаков». Кроме одежды и обуви, бизнесмены регистрируют в основном программное обеспечение, бытовую химию, парфюмерию, косметику.

Меры поддержки бизнеса

Интересы отечественного бизнеса всегда будут стоять во главе угла, заверил президент и назвал новые меры поддержки предпринимателей. Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям в период действия моратория на наказания. Сам мораторий при этом будет продлен до конца 2024 года.

Президент также предложил не проверять бизнес, не связанный с рисками для жизни и окружающей среды, и изучить вопрос введения льготного переходного режима налогообложения для бизнеса, который вырастает из малых и средних предприятий.

Не пускать иностранцев обратно

В отечественных деловых кругах все чаще звучит просьба не пускать «блуждающие» иностранные компании назад, поделился настроениями бизнеса президент РФ. То же самое, по воспоминаниям главы России, происходило в области сельского хозяйства после 2014 года, когда отечественные сельхозпредприятия начали набирать обороты. Аграрии предлагали не пускать назад зарубежных конкурентов, потому что стали добиваться успехов в деле обеспечения продовольственной независимости страны. Глава государства привел цифры: объем сельхозпроизводства за прошлый год увеличился на 10% по всем товарным позициям.

«В этом секторе мы фактически закрываем свои потребности и активно работаем на экспорт, тем не менее скажу: если иностранные производители захотят вновь вернуться, прийти на наш рынок, (а эти разговоры мы слышим все чаще и чаще), мы двери ни для кого не закрываем,— добавил господин Путин.— Конкуренции, безусловно, никто не боится. Она, как известно, двигатель прогресса и торговли. Будем создавать для них необходимые условия работы в России, но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем».

«Пусть поживут, где считают нужным»

Один из вопросов модератора пленарного заседания, почетного президента Центра национальных интересов в Вашингтоне Дмитрия Саймса, также коснулся вопроса возвращения в Россию, но уже не иностранцев, а резидентов, покинувших страну после объявления мобилизации в прошлом году. Президент Путин заметил, что, по его информации, 50% релокантов уже вернулись на родину. «Много россиян живет сейчас и в ОАЭ, и в странах наших ближайших соседей. Знаете, здесь я не вижу ничего плохого. Пусть поживут где считают нужным»,— сказал глава РФ. Но одно дело жить в Москве — в одном из лучших городов мира со всей его инфраструктурой, социальными благами и возможностями, а другое дело жить в каком-то другом городе, продолжил господин Путин. Одно дело жить в среде своего родного языка и культуры, а другое дело — быть в отрыве от них. «Но я уверен, что этот процесс — скорее позитивный, чем негативный, потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты»,— закрыл тему президент.

«К чему он меня призывает?»

Самой острой темой, поднятой модератором во время блока вопросов и ответов, стало обсуждение возможности применения Россией ядерного оружия. «Господин президент, к чему он меня призывает или вынуждает?— обратился к сидящему рядом президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну господин Путин.— Чтобы я напугал весь мир?»

Отвечая на вопрос, глава России отметил, что в случае возникновения реальной угрозы для российской государственности страна будет использовать все имеющиеся у нее средства для своей защиты. Но пока такой необходимости нет, успокоил господин Путин, однако при этом обронил, что первые заряды тактического ядерного оружия уже были транспортированы на территорию Белоруссии.

Миру — мир

Приглашенный выступить на пленарном заседании президент Теббун был немногословен. В своей короткой речи он скромно отметил, что его страна переживает в настоящее время период всестороннего развития. Рост ВВП Алжира составляет 4,3%, и государство относится к небольшой группе стран, которые практически не имеют долгов.

В завершение пленарного заседания, когда ведущий попросил президентов обратиться к многомиллиардной аудитории главного события ПМЭФ, господин Путин просто пожелал всем быть здоровыми и богатыми. Господин Теббун сделал более развернутое заявление: «Единственная цель всего человечества — жить в мире, только в этом случае достигается прогресс, экономики развиваются и осуществляется реальная интеграция экономики и связей между народами. Но все войны приносят разрушения. И поэтому я бы пожелал всему человечеству мира, благосостояния и безопасности». Заканчивая речь, президент Алжира публично выразил готовность выступить посредником в переговорах России и Украины.

Александра Тен