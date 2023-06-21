Сход с рельсов оценили в миллион

В Ульяновской области по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). В конце мая на станции Ульяновск-2 Куйбышевской железной дороги сошли с рельсов два вагона-цистерны с газовым конденсатом, одна из которых перевернулась. Авария произошла из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, установило следствие. Ущерб, причиненный собственникам инфраструктуры и подвижного состава, оценили в сумму более 1 млн руб. Ранее секретарь регионального совбеза сообщил, что произошло элементарное «головотяпство» — с железнодорожных путей не убрали тормозной железнодорожный башмак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центральное МСУТ СКР Фото: Центральное МСУТ СКР

В Ульяновской области по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР (ЦМСУТ СКР).

Утром 30 мая на станции Ульяновск2 Куйбышевской железной дороги сошли с рельсов два вагона-цистерны с газовым конденсатом, одна из которых перевернулась. Пострадавших не было, разлива нефтепродуктов также не произошло. Авария случилась из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, установило следствие. В результате происшествия собственникам инфраструктуры и подвижного состава причинен материальный ущерб более чем на 1 млн руб.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз»,— говорится в сообщении.

Ранее на аппаратном совещании штаба губернатор Ульяновской области Алексей Русских задал вопрос секретарю регионального совбеза Геннадию Неробееву о причинах аварии. Господин Неробеев доложил, что произошло элементарное «головотяпство»: «Работяги не убрали башмак, и на башмак наехал вагон и съехал». Позднее в беседе с „Ъ“ он заметил, что «кто будет крайним и кто виноват, кто не убрал и кто не проконтролировал — в этом уже разберутся следственные органы».

В Экспертном центре железнодорожного транспорта (Москва) „Ъ“ сказали, что «все эти случаи — это проявление человеческого фактора, от которого, к сожалению, не избавиться никогда».

• Противооткатные стальные (горочные) железнодорожные башмаки — приспособление в виде металлического упора, накладываемого на рельс под колесо вагона. Это неотъемлемый атрибут железной дороги. Они препятствуют самопроизвольному движению подвижного состава на участках с уклоном.

Как отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, содеянное (ч. 1 ст. 263 УК РФ) не относится к числу тяжких и предусматривает наказание в виде штрафа 100–300 тыс. руб., ограничение свободы на срок до четырех лет, принудительные работы на срок до двух лет либо арест до шести ­месяцев.

«Лишение свободы на срок до двух лет тоже предусмотрено, но такие приговоры выносятся, как правило, при наличии отягчающих обстоятельств. Обычно в отсутствие преступного умысла (а это предполагает переквалификацию на тяжкий или особо тяжкий состав, поскольку может быть оценено как диверсия или теракт) такие ситуации заканчиваются штрафами, дисциплинарными мерами (от выговора до увольнения) и нередко привлечением еще и к гражданско-правовой ответственности в виде компенсации причиненного ущерба»,— рассуждает Дмитрий Горбунов.

Ани Айвазян