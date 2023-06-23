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Коммерсантъ FM
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Артему Матвееву оплачено внутривенное питание и лекарства

16 июня на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» мы рассказали историю шестимесячного Артема Матвеева из Волгограда («Необычная еда», Артем Костюковский). После двух операций, в ходе которых хирурги удалили большую часть пораженного кишечника, у малыша сохранилось всего 35 см тонкой кишки. Молоко и смеси организм Артема не усваивает, жизненно необходимо внутривенное питание и лекарства, покупка которых ложится на плечи родителей в первые полгода, пока власти оформят закупки за счет госбюджета. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 772 149 руб.) собрана. Родители Артема благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Артем Матвеев

Артем Матвеев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Артем Матвеев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 16 июня 15 950 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Саратов», «Алтай», «Удмуртия», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 14 детям на 21 978 550 руб.

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