Три месяца в батальоне хватило на 16 лет колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бойца украинского батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Дениса Мурыгу (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору) к 16 годам колонии строгого режима за прохождение обучения террористической деятельности и участие в незаконном вооруженном формировании. Ранее защита Дениса Мурыги подчеркивала, что обучение длилось два с половиной дня, а незаконное участие в «Айдаре» — три месяца, и просила суд назначить мягкое наказание. Услышав судебное решение, ранее признавший вину подсудимый не смог сдержать слез.



Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бойца украинского батальона «Айдар» 39-летнего Дениса Мурыгу (позывной Шрек) к 16 годам колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании и прохождение обучения террористической деятельности (ч. 2 ст. 208 и ст. 205.3 УК РФ).

О Денисе Мурыге известно немногое. Как сообщалось в суде, у него два гражданства — Украины и России. До 2015 года Денис Мурыга работал в украинском МЧС. Имеет высшее образование, разведен, воспитывал несовершеннолетнего ребенка.

По версии следствия, в 2015 году Денис Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование — батальон «Айдар», где ему выдали военную форму, оружие и боеприпасы.

Около трех дней боец занимался физподготовкой в тренировочном лагере. Кроме того, там его обучили тактике ведения ближнего боя и обращению с оружием. Впоследствии Денис Мурыга выполнял обязанности по охране лагеря «Айдара».

Данных о том, как долго Денис Мурыга состоял в батальоне, нет, однако в рамках дела ему вменялось участие в незаконном вооруженном формировании в течение трех месяцев — с января по март 2015 года (позже «Айдар» был легализован путем включения в состав вооруженных сил Украины).

Денис Мурыга был задержан на границе Ростовской области 31 марта 2022 года. По его словам, его оштрафовали на 3 тыс. руб. за нарушение погранперехода, затем арестовали на 12 суток за нарушение общественного порядка. После этого, рассказывал Денис Мурыга, он содержался в таганрогском СИЗО. По нынешнему уголовному делу «айдаровца» задержали в мае 2022-го.

В суде Денис Мурыга полностью согласился с обвинением. Прокурор в прениях попросил назначить подсудимому 18 лет колонии строгого режима. Защита, в свою очередь, настаивала на том, что Денис Мурыга пробыл в учебном лагере два с половиной дня, и попросила суд учесть характер обучения.

«Несколько часов медицинской подготовки и несколько часов действий инструктора по вопросам тактики ведения ближнего боя с противником. Обращения со взрывчаткой не было, оружие выдали только один раз, когда поставили в наряд»,— подчеркивала адвокат Екатерина Носалева.

Защитник также заявила, что крымчанин Денис Мурыга никогда не имел радикальных взглядов. По ее словам, обвиняемый вступил в «Айдар» только ради получения зарплаты и жилья и в «верхушку» батальона никогда не входил.

«Мой подзащитный согласился с предъявленным обвинением полностью. Во время следствия рассказывал обо всех ему известных участниках "Айдара"»,— отмечала госпожа Носалева. Она просила суд назначить Денису Мурыге максимально возможное мягкое наказание.

В последнем слове Денис Мурыга заявил, что искренне раскаивается. «Находясь в Украине (в 2015 году. .— “Ъ”), ввиду сложившихся обстоятельств, потеряв работу, не имея постоянного места жительства и материальных средств существования, принял решение пойти служить в вооруженные силы. Конкретно выбора не стояло, в какое подразделение пойти. Мне нужно было выживать. Вернуться на свою историческую родину, в Крым, я не имел возможности в связи с тем, что граница была закрыта»,— пояснил он.

Денис Мурыга подчеркнул, что, когда он состоял в «Айдаре», батальон не принимал участия в боевых действиях и большую часть времени его бойцы находились на полигонах.

«Хочу сказать, что на моих руках крови нету, никто от моих действий не пострадал. Ни морально, ни физически. Я никогда не придерживался националистических взглядов. И тому есть подтверждение — с началом СВО я не остался в Украине, не взял в руки оружие»,— подчеркнул он.

Слушая приговор, Денис Мурыга не сдержал слез. После оглашения судебного решения он сказал адвокату, что не может поверить в услышанное. Поддержать Дениса Мурыгу пришла его сестра, но ни она, ни адвокат Екатерина Носалева не стали общаться с прессой.

Кристина Федичкина