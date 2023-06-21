Cadillac назвал дату премьеры электрического Escalade IQ

Компания Cadillac анонсировала премьеру кроссовера Escalade IQ с электрической силовой установкой.

Автомобиль, который является флагманским Cadillac с двигателем внутреннего сгорания, получит наименование Cadillac Escalade IQ. Литеры IQ уже используются в именах электрокроссовера Cadillaс Lyriq и электроседана Cadillac Celestiq, но для Escalade менять узнаваемое наименование модели не стали, ограничившись добавлением индекса.

Ожидается, что технически новинка будет унифицирована с серийным электромобилем GMС Hummer EV. Выпуск Cadillac Escalade IQ наладят на заводе Factory Zero в Детройт-Хамтрамке. Премьера нового электромобиля состоится 9 августа.

Максим Вершинин

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