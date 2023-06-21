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Коммерсантъ FM
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Le Monde: Франция поддержит вступление Украины в НАТО для ускорения мирных переговоров

Франция собирается поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы приблизить мирные переговоры Украины и России. Представители Франции выступают с такой позицией в конфиденциальных обсуждениях с членами НАТО. Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

По информации издания, на недавнем оборонном совете в Елисейском дворце обсуждали заявку Украины на вступление в НАТО. По мнению французских властей, одобрение заявки может стать самостоятельной гарантией безопасности для Киева.

Как пишет Le Monde, власти Франции полагают, что одобрение заявки заставит власти России усомниться в продолжении военной операции. Кроме этого, они надеются, что это увеличит вероятность того, что готовность президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным вырастет.

Дипломатический источник Le Monde не из Франции отметил, что сейчас позиция французских властей ближе к позиции правительства Польши, чем Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. В то же время он признавал, что Киев не станет членом альянса до завершения военного конфликта. Украинские власти говорили, что поддержку вступления Украины в альянс формализовали уже 20 стран НАТО.

Олеся Павленко

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