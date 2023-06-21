3,015 триллиона рублей составлял на 1 июня объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 июня 2022 года, долг регионов был равен 2,477 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 538 млрд руб. Разбивка долга по видам обязательств такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 644 млрд руб., на банковские кредиты — 59 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 2,272 трлн руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 22 млрд руб., внешняя задолженность на $238 млн и «иные долговые обязательства» на 3,2 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 июня был равен еще 386 млрд руб.