Районы оптом и в розницу

Определены компании, которые займутся содержанием автомобильных дорог и пешеходных зон во всех девяти районах Самары. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, однако данные о юрлицах отсутствуют. По информации источника «Ъ» в горадминистрации, Куйбышевский, Ленинский, Железнодорожный, Советский, Октябрьский, Промышленный и Красноглинский районы, объединенные в один лот, достались МП «Благоустройство». Организация получила крупный госконтракт по максимальной цене — 757 млн руб. Победителем торгов в Самарском и Кировском районах стало ООО «Экомед». В Кировском районе благодаря конкуренции между «Экомедом» и ООО «Конор», действующим подрядчиком, стоимость контракта в итоге снизилась на четверть, до 150 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заниматься содержанием территории семи городских районов вновь будет МП «Благоустройство»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заниматься содержанием территории семи городских районов вновь будет МП «Благоустройство»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ», содержанием автомобильных дорог и пешеходных зон в Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах займется МП «Благоустройство». Семь самарских районов были выставлены на торги одним лотом стоимостью 757 млн руб. Контракт достался «Благоустройству» по максимальной цене. На торгах в Кировском и Самарском районах победителем признано ООО «Экомед», эта компания и сейчас занимается содержанием дорог в Самарском районе. Стоимость нового контракта на содержание территории в исторической части города составила 91 млн руб. За контракт с начальной ценой 200 млн руб. в Кировском районе «Экомед» конкурировал с действующим подрядчиком — ООО «Конор», благодаря чему бюджету удалось сэкономить 50 млн руб.; в процессе электронного аукциона было сделано порядка 50 шагов, в результате которых цена снизилась c 200 млн руб. до 150 млн руб. (25,5%). Заказчиком всех аукционов выступает департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. Срок исполнения контрактов — полгода.

МП «Благоустройство» — один из крупнейших подрядчиков горадминистрации. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка муниципального предприятия в 2022 году составила 1,4 млрд руб., при этом организация показала убытки 16 млн руб. Тогда же стало известно, что из бюджета Самары на выделят 200 млн руб., чтобы избежать банкротства МП.Как пояснили «Ъ» в администрации Самары, общая сумма кредиторской задолженности МП «Благоустройство» составила более 600 млн руб.

• МП «Благоустройство» создано в соответствии с постановлением главы городского округа Самара от 20.02.2006 № 27 «О создании муниципального предприятия городского округа Самара „Благоустройство“». Основной вид деятельности предприятия — содержание автомобильных дорог местного значения и элементов их благоустройства. По данным на сайте администрации Самары, в структуру предприятия входят восемь специализированных дорожных участков, один участок механизации, дорожный ремонтно-строительный участок, специализированный участок по ремонту и содержанию зданий и сооружений, асфальтобетонный завод п. Козелки. Возглавляет «Благо­устройство» Ольга Устинова. Бывшего главу МП Сергея Садовникова обвиняли в мошенничестве при вывозе снега с городских улиц в 2021 году. В 2023 году уголовное дело было прекращено из-за истечения сроков ­давности.

В прошлом году «Благо­устройство» заключило пять госконтрактов на общую сумму 1,9 млрд руб., в том числе контракт на содержание автомобильных дорог на территории Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов стоимостью 895 млн руб.

ООО «Экомед» создано в Самаре в 2015 году. Собственник и генеральный директор компании, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Артем Молодцов. Выручка компании в 2022 году составила 352 млн руб. Прибыль — 701 тыс. руб. В 2022 году «Экомед» получил три госконтракта общей стоимостью 150 млн руб., в том числе заключенный в декабре контракт на содержание территории Самарского района стоимостью 91 млн руб. Подрядчиком в Кировском районе тогда впервые стало ООО «Конор», зарегистрированное в Химках. Владельцем и руководителем компании является Сергей Палаткин. Стоимость контракта составила 224 млн руб. До этого содержанием дорог в Кировском районе занималось ООО «Кедр-1». В мае 2022 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из руководства ООО «Кедр1» и главы ООО «ПСК» Юрия Приятелева. Им вменили ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). В 2020 году Юрий Приятелев с представителями руководства ООО «Кедр1» передали в администрацию Кировского района фиктивные талоны от имени полигона АО «Экология-сервис» на утилизацию более 1366 тонн отходов, в итоге за невыполненные работы ООО «ПСК» получило от администрации свыше 250 тыс. руб. Как сообщали в прокуратуре в ответе на запрос депутата Александра Хинштейна, ООО «Кедр-1» и МП «Благоустройство» неоднократно получали штрафы за нарушения исполнения муниципальных контрактов.

По словам руководителя регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктора Часовских, минувшей зимой больше всего жалоб от жителей на содержание дорог поступило в Ленинском (МП «Благоустройство») и Кировском районах (ООО «Конор»). «Хорошо, что хотя бы в Кировском районе сменился подрядчик. Но судить о качестве работы той или иной компании нужно будет зимой. Летом содержание дорог не требует больших усилий, все сводится к подметанию улиц и поливке растений. Зимой у подрядчика должна быть специальная техника и сотрудники в достаточном количестве»,— считает Виктор Часовских.

Получить комментарий от главы самарского департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина «Ъ» не удалось — чиновник сослался на ­занятость.

Сабрина Самедова