Историческая роль поручителей по кредитам

Информация в бюро кредитных историй (БКИ) будет законодательно расширена: в нее попадут не только заемщики, но и поручители по ссудам. По мнению экспертов, нововведение позволит более качественно оценивать долговую нагрузку при выдаче кредитов, что, в свою очередь, скажется на конечных ставках для заемщиков. Впрочем, в случае с гражданами на передачу данных о поручителе БКИ потребуется его согласие, и вероятнее всего, банки обусловят выдачу кредита его наличием, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий дополнение понятия «субъект кредитной истории» поручителем по кредиту и внесение данных о поручителе в кредитную историю. Документ был внесен главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и группой сенаторов. Сейчас, когда граждане выступают поручителями по кредитам, эта информация в бюро кредитных историй не поступает.

В то же время, по словам господина Аксакова, поручитель в случае невыполнения обязательств по кредиту основным заемщиком берет бремя кредита на себя и эта информация «очень важна для того, чтобы кредиторы учитывали степень загруженности поручителя либо другими поручительствами, либо другими кредитами».

По мнению зампреда правления Почта банка Святослава Емельянова, это правильная инициатива, которая, с одной стороны, повысит ответственность заемщиков и созаемщиков, с другой — снизит риски невыплат по кредитам. «Подобное уточнение федерального закона может дать кредиторам возможность более точно оценивать платежеспособность заемщиков, что в конечном счете должно привести к более точному установлению процентных ставок по кредитам и может снизить их долговую нагрузку»,— соглашается гендиректор БКИ «Скорринг бюро» Олег Лагуткин.

Согласно отчету ЦБ за 2022 год, количество титульных частей кредитных историй (соответствует числу данных уникальных заемщиков) в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) по итогам года составило 338,5 млн штук (снижение на 4,4%). Это связано с изменением требований к хранению кредитных историй в бюро кредитных историй, отмечал регулятор. В частности, с начала 2022 года срок хранения кредитной истории сокращен с десяти до семи лет. При этом количество запросов в БКИ растет. Так, по данным ЦБ, общее число запросов в ЦККИ, в том числе от субъектов кредитных историй, пользователей кредитных историй и подразделений Федеральной службы судебных приставов, за 2022 год увеличилось на 10,2 млн единиц и составило 59 млн запросов с начала функционирования ЦККИ.

Инициатива необходима для конкретизации понятия «субъект» кредитной истории, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Отсутствие сведений о поручителях может в теории создавать трудности в оценке того или иного кредитного случая,— поясняет он.— Однако инициатива может быть воспринята двусмысленно, так как обязание вносить персональные данные поручителя в кредитную историю может быть воспринято поручителями в негативном свете, так как потенциально может привести к тому, что данные о поручителях будут известны, например, коллекторам, а это чревато возникновением конфликтных ситуаций в случае, если заемщик не платит». По его мнению, в случае принятия указанной нормы кредиторы, вероятнее всего, обяжут поручителей давать свое согласие на передачу данных в БКИ. В противном случае в кредите может быть отказано.

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова