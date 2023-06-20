Владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский претендует на звание почетного гражданина Екатеринбурга

Мэр Алексей Орлов предложил наградить званием почетного гражданина города к 300-летию Екатеринбурга четырех человек, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ими станут владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский, генеральный директор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов, генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский и учитель химии гимназии № 9 Сергей Москвин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным администрации, итоговое решение о присвоении почетных званий будет принято гордумой в августе. Обычно звание присваивается одному человеку в год накануне Дня города.

Звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» — самая высокая муниципальная награда. Она присваивается за особые заслуги или достижения, прославившие уральскую столицу и получившие широкое общественное признание. Таким званием в Екатеринбурге награждают с 1877 года. Сейчас список состоит из 93 екатеринбуржцев: среди них музыканты, актеры, художники, учителя, врачи, ученые, спортсмены и руководители крупных уральских предприятий.

Напомним, в прошлом году званием почетного гражданина получил генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» Николай Клейн.

Полина Хабарова

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