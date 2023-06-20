Национальный союз селекционеров и семеноводов (НССиС) предложил обязать фермеров платить роялти за семена, полученные и использованные внутри хозяйств. Участники рынка считают, что таким образом селекционеры хотят забрать часть денег у растениеводов и передать их науке. Если инициативу НССиС одобрят, то из рынка в пользу науки будет изъято более 45 млрд руб., считают фермеры. Генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов пояснил, каким образом вознаграждение при производстве семян выплачивается сейчас и как новая инициатива поможет развиваться селекционерам.



Салис Каракотов

Фото: предоставлено автором

«В Гражданском кодексе есть понятие исключительного права на селекционное достижение, позволяющего оригинатору сорта или гибрида получать роялти. Вознаграждение селекционерам платят все хозяйства, которые производят семена на продажу. Если они эти семена высевают на своих полях, а потом реализуют на сторону, то зарабатывают деньги на чужой интеллектуальной собственности. А значит, обязаны платить роялти от 2 до 7% от суммы заработка по закону о семеноводстве. И это справедливо.

Вопрос в том, правильно ли брать вознаграждение с фермера, если он купил элитные семена, размножил их до первой репродукции и никому не продает, а сеет внутри хозяйства. В союзе селекционеров и семеноводов считают, что это было бы тоже справедливо. Фермеры все равно зарабатывают деньги при производстве и продаже товарных партий семян. При этом граждане, ИП и юридические лица, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства, имеют возможность не платить роялти за семена, полученные в хозяйстве и использованные в течение двух лет. Но селекционные компании тоже должны развиваться.

В нашей стране семена покупают не только фермеры, но и крупные агрохолдинги с сотнями тысяч гектаров земель. Бюджетные источники финансирования отечественной селекции просто ничтожны с точки зрения обеспечения потребности селекционного и семеноводческого процесса. Он сопровождается огромными затратами на селекционную технику, на приборное оснащение, на зарплаты, которые нужно регулярно платить. Развитие селекционного процесса будет прямо пропорционально сбору роялти и с фермеров, и с крупных хозяйств. Зависимость здесь самая прямая.

Хозяйства могут снова перейти на импортные семена. Но за последние тридцать лет они всегда стоили дороже отечественных семян. Более того, в селекции и семеноводстве зерновых культур Россия — одна из законодательниц мод в мире. В нашей стране никому в голову не придет покупать, например, семена пшеницы импортной репродукции, хотя на рынке они есть.

Тем более что ввоз импортных семян конкретных культур постепенно будет ограничиваться и квотироваться пропорционально тому, как у нас будут расширяться и собственные объемы производства. Я уверен, что на отечественный семенной материал у нас никогда не поднимутся цены на уровень привозных семян из-за рубежа.

При этом сельхозпредприятия и хозяйства, которые приобретают элитные семена, получают от государства льготу. Например, на пшеницу она составляет 6 тыс. руб. за тонну. И их никто не собирается этой льготы лишать.

В Краснодарском крае достаточно большие льготы предоставляют покупателям отечественных семян сахарной свеклы — до 70% стоимости семян компенсируют за счет регионального бюджета. Притом что они и так на 30% дешевле импортного материала. Такие субсидии предусмотрены соответствующим федеральным постановлением, чтобы мотивировать фермеров покупать отечественные семена. Однако инициатива по предоставлению компенсаций отдана на региональный уровень. И Кубань в этом смысле является примером для других регионов.

Взимание роялти с недорогих отечественных семян для фермеров не является серьезным обременением по сравнению со стоимостью импортных селекционных материалов таких сложных культур, как кукуруза, подсолнечник, рапс, семена которых стоят в два-три раза дороже российских».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram