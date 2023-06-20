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Коммерсантъ FM
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Каждый седьмой россиянин готов уволиться вслед за своим руководителем

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Как показал опрос, проведенный сервисом поиска высокооплачиваемой работы SuperJob, 14% россиян предпочтут покинуть компанию вслед за своим непосредственным руководителем, если он решит уволиться. 3% сделают это однозначно, а еще 11% склоняются к такому варианту. Не собираются увольняться 42% респондентов.

По данным исследования, наибольшую лояльность своему руководителю демонстрируют представители таких профессий, как медсестра, юрист, менеджер по продажам, главный бухгалтер. Доля респондентов, однозначно готовых уйти за ним, в каждой из этих групп превышает 10%. А вот для менеджеров по закупкам, программистов и кладовщиков эффективный тандем с руководством не играет особой роли. Готовность однозначно уволиться продемонстрировали здесь менее 1% опрошенных.

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