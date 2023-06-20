Комбинат «Волга» подписал спецконтракт на выпуск бумаги для гофрирования

Минпромторг РФ, балахнинский комбинат «Волга», а также правительство Нижегородской области и администрация Балахнинского района заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Специнвестконтракт действует до 2028 года и предполагает налоговые льготы на прибыль и имущество лесопромышленной компании. Это поможет «Волге» запустить производство бумаги для гофрирования и увеличить мощность предприятия до 140 тыс. т. продукции в год.

Также АО «Волга» планирует реализовать инвестпроект по повышению энергоэффективности: на принадлежащей компании старейшей электростанции НиГРЭС планируется установить конденсационную турбину с генератором мощностью 27 МВт.

Владимир Зубарев